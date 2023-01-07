حادث يتسبب بكسور للفنانة اللبنانية أمل حجازي

المستقلة/- نشرت الفنانة المعتزلة أمل حجازي، صوراً شعاعية عبر حسابها على “إنستغرام”، تظهر تعرّضها لكسور وإصابات في جسدها إثر تعرّضها لحادث.

وقالت حجازي: “صار معي حادث قوي، الله لطف فيني. عندي اكثر من كسر برجلي، ومتل ما شايفين تم وضع سياخ وبراغي من الداخل واصابة بالظهر”.

واضافت: “الحمدلله على كل شي. يللي حبيّت وصّلو انو الانسان اذا كان بكامل صحته وقادر يقوم ويجلس هيدي اكبر نعمة مننساها ومنرجع منتذكرها لما نفقدها. انك تقدر تنام مش موجوع، وتقدر تبرم مرة على جنبك الشمال ومرة على جنبك اليمين براحة هيدي اكبر نعمة كمان مننساها كل ليلة عند النوم”.

وختمت رسالتها بالقول: “اذا مرض الانسان وطلبوا منو كل ماله ليتعافى ما بيتأخر ولا لحظة انو يخسر كل ماله مقابل صحته، وإذا كنت فقير وما بتشكي من اي اوجاع ومرض فانت اكبر غني. الحمد والشكر لله في جميع الاحوال في السراء والضراء. ادعولي بالشفاء والله يشفي كل مريض”.