حادث مروع يؤدي بحياة عائلة كاملة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. افاد مصدر طبي، الأربعاء، عن مصرع عائلة  بحادث سير جرى في منطقة شيخ سعد التابعة لمحافظة واسط.

و اكد المصدر لـ(المستقلة) وفاة جميع الركاب وهم عائلة واحدة.

الى ذلك اوضح اقارب المتوفي لـ(المستقلة) ان الاب فرحان خلف كيلان الكعبي وعائلته توفوا جراء الحادث المروري،

مشيرا الى ان العائلة كانت متجهة الى زيارة كربلاء وان منطقة الحادث كانت  قرب الميزان.

يذكر ان العديد من المواطنيين اشتكوا من وجود تعرجات في طريق العمارة كوت بغداد تسبب في ازهاق ارواح كثير نتيجة الحوادث المرورية التي تتسبب بها.

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