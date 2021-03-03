حادث مروع ! انهيار طابق جامعة وسقوط الطلاب واحد تلو الاخر

المستقلة /- في حادثة مروعة ومؤلمة،سقط طابق في جامعة مدينة El Alto البعيدة في الغرب البوليفي 20 كيلومترا عن العاصمة لاباس، بعد أن انهار سور الطابق الواقي.

مما أدى إلى موت 7 طلاب بوليفيين وجرح 4 آخرون جراء التدافع الذي حصل، فيما كان عددهم أكثر من 150 طالبا.ليسقط الواحد بعد الآخر إلى مصيرهم المحتوم.

بينما وثق أحد الطلاب الحادثة بهاتفه المحمول، حيث ظهر أن التدافع كان على أشده بين المزدحمين، حين اندلع شجار لا تظهر معالمه في الفيديو.

وذكر الإعلام المحلي أن الشجار تطور إلى اشتباكات بالأيدي، فلم يقو الدرابزين على الضغط، وانهار فجأة.

يذكر أنه أقبلت فرق الطوارئ والإنقاذ، كما ورجال الإطفاء والشرطة المحلية وحاولوا تقديم المساعدة قدر الإمكان.حيث تم نقل الطلاب الجرحى إلى مستشفيات مختلفة.

 

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