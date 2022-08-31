حاتم العراقي يعلق على ما يجري في العراق

حاتم العراقي يعلق على ما يجري في العراق

المستقلة /- علق الفنان ​حاتم العراقي​ على الأحداث التي تجري في العراق في الأيام الأخيرة وذلك من خلال منشور شاركه عبر صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب حاتم: “اللهم اني استودعتك بلدي العزيز العراق وشعبنا الطيب الكريم”، مرفقا صورة لعلم بلاده كتب فوقه “بردا وسلاما يا عراق”.

تفاعل رواد مواقع التواصل مع المنشور وشاركوه عبر صفحاتهم الخاصة معبرين عن محبتهم للعراق وشعبه، وكتبوا عبارات تمنوا فيها أن يحفظ الله البلاد وأهلها.

بذكر أن العاصمة العراقية بغداد تشهد تظاهرات حاشدة بسبب الوضع السياسي، فيما اقتحم المتظاهرون المنطقة الخضراء ودخلوا القصر الجمهوري في بغداد، وناشدت القوات العراقية المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية، وتطورات الأحداث سريعًا ما دفع السلطات إلى إعلان حظر التجوال الشامل في شوارع بغداد.