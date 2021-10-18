حاتم العراقي يحيي أولى حفلات مهرجان بابل الدولي بالعراق

المستقلة/- يستعد “عندليب الأغنية العراقية” حاتم العراقي لإحياء أولى حفلات مهرجان بابل الدولي، مساء يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021، بمشاركة الفنان المصري الكبير هاني شاكر، وبعد غياب أكثر من 20 عام عن آخر مشاركة له.

وأكد العراقي عبر حساباته في مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي الخاصة سعادته بالعودة الى هذا المهرجان العريق في وطنه العراقي، وقال: قريباً بعد غياب طويل نلتقي في أحضان وطننا الغالي العراق الحبيب في مهد الحضارات بابل الحبيبة، في حفل افتتاح مهرجان بابل الدولي يوم الخميس”.

وأوضح أنه بدأ من الآن الإستعداد للحفل برفقة فرقته الموسيقية التي ستضم أهم العازفين والموسيقيين في العراق، متضمناً برنامجه أغنيات متعددة من أرشيفه وجديده الناجح جداً، مع إعداده لعدد من الأغنيات التي سيقدمها لأول مرة في هذا المهرجان الذي يعتز بالمشاركة به.

من جانب آخر، عرض حاتم العراقي عبر قناته الخاصة في موقع اليوتيوب أغنية “يا ناعم الخدين” والمصورة بنظام الحفلة في بيروت من إخراج اللبنانية رندلى قديح، بنظام العرض المباشر، بحضور وعزف فرقته الموسقية.

وكان العراقي قد صور مجموعة كبيرة من أغنياته في نفس السهرة الغنائية، والذي سيقوم بطرحها بشكل منفرد لكل أغنية عبر قناته الخاصة والرسمية، ليجدد ويعطي هذه الأغنيات الذي قدمها خلال مشواره حقها في الإنتشار بين الجمهور العراقي والعربي.

كما اجتمع مع إدارة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في مكتبهم بدبي في الإمارات، من أجل تجهيز ألبوم جديد بدأ الإعداد له وتنفيذ أغنياته ليكون جاهزاً خلال الفترة المقبلة التي سيحدد موعداً لطرحه أمام الجمهور.

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