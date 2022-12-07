جينين بلاسخارت تصل الى محافظة النجف للقاء السيستاني

المستقلة/- وصلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الى مدينة النجف للقاء المرجع الديني الأعلى علي السيستاني.

قال مصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الأربعاء، إن بلاسخارات وصلت، صباح اليوم، الى النجف عن طريق البر، مبينا أن مسؤولين محليين كانوا في استقبالها بالمحافظة.

وأشار إلى أن الممثلة الاممية ستلتقي خلال زيارتها النجف المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني.

وتأتي زيارة بلاسخارات هذه إلى النجف، بعد زيارات سابقة قامت بها منذ أكثر من عام التقت خلالها المرجع الديني الاعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فضلا عن مسؤولين محليين.

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