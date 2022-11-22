جينيسيس G90 تحصد لقب “موتور تريند” لأفضل سيارة لعام 2023

المستقلة/- حصدت سيارة جينيسس G90، لقب أفضل سيارة لعام 2023 من “موتور تريند”، وتم الإعلان عن هذا الإنجاز خلال مؤتمر صحفي للعلامة التجارية الفاخرة، أُقيم في معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات في 17 نوفمبر 2022.

سطرت جينيسس إنجازاً إضافياً يُضاف إلى سجلاتها الهائلة، محققةً الفوز للمرة الثالثة في هذه جائزة مرموقة، إذ سبق وصُنفت GV70 أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات لعام 2022، و70G أفضل سيارة لعام 2019.

وبهذه المناسبة قالت كلوديا ماركيز، مديرة العمليات في شركة جينيسيس موتور أمريكا الشمالية: “يسعدنا منح مجلة “موتور تريند” سيارتنا السيدان الرائدة G90 لقب سيارة العام 2023. تفخر أسرة جينيسيس بتحقيق المزيد من الإنجازات، الأمر الذي يؤكد نجاحنا في تقديم منتجات وطرازات مميزة، وبمستويات عالية من حيث التصميم والأداء والجودة والراحة، تلبيةً لكافة تطلعات عملائنا الكرام”.

خاضت G90 منافسات قوية ضد 20 سيارة من الطرازات الأخرى، وتمكنت من تحقيق أفضل تقييم محققةً أفضل المعايير المعتمدة في حدث “موتور تريند” السنوي، لتكون أكثر السيارات كفاءة وجذباً، متغلبة على الطرازات الأخرى الحديثة لعام 2023. كما خضعت المركبات المرشحة إلى مجموعة من الاختبارات على يد نخبة من طاقم تحرير “موتور تريند”، منها القيادة على الشوارع العادية وحلبات السباق للتأكد من خاصية التحكم والأداء على مسارات مختلفة.

قال إد لو، رئيس التحرير في مجلة موتور تريند: “نحن فخورون بتكريم جينيسيس G90 بجائزة سيارة العام 2023. على الرغم أن جينيسيس هي الوافد الجديد نسبياً إلى قطاع المنتجات الفاخرة، إلا أن العلامة التجارية قد أحدثت ضجة هائلة من خلال الجمع بين الأسلوب الراقي والتكنولوجيا المتطورة والنهج الشامل المدروس. يعد طراز جينيسيس G90 تحفة فاخرة، كل ما تراه وتلمسه وتجربه قد تم دراسته وتصميمه بدقة وعناية فائقة. لهذه الأسباب وأكثر، تمكنت جينيسيس G90 من حصد لقب سيارة العام 2023، وقد أرست معياراً جديداً للفخامة في عالم السيارات”.