 جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة للمجرة القزمة

المستقلة/- اظهر تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا مؤخرًا صورة مذهلة للمجرة القزمة وولف-لوندمارك-ميلوت (WLM).

و تُظهر الصورة عددًا لا يحصى من النجوم البيضاء داخلها، والتي تبعد حوالي 3 ملايين سنة ضوئية عن مجرتنا درب التبانة ويبلغ حجمها حوالي عُشر الحجم.

وقالت وكالة ناسا أن وولف-لوندمارك-ميلوت مجرة قزمة في جوار مجرتنا. وبينما هي قريبة، فإنها أكثر عزلة بكثير من المجرات القريبة الأخرى والتي تتفاعل مع مجرتنا درب التبانة.

تمتلك وولف-لوندمارك-ميلوت أيضًا تركيبًا كيميائيًا مشابهًا للمجرات في بدايات الكون، مما يعني أنها فقيرة في العناصر الأثقل من الهيدروجين والهيليوم.

ونظرًا لأن وولف-لوندمارك-ميلوت صغيرة ومنخفضة الكتلة، فإن أحداث المستعرات الأعظمية (انفجار نجمي) يمكن أن تكون قوية وحيوية بما يكفي لطرد العناصر الأثقل من المجرة.

واستخدم تلسكوب ويب كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة لالتقاط تفاصيل مذهلة.

قالت كريستين ماكوين من جامعة روتجرز وهي واحدة من العلماء الرئيسيين في Webb Early Release Science في منشور نشرته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ناسا “يمكننا أن نرى عددًا لا يحصى من النجوم الفردية ذات الألوان والأحجام ودرجات الحرارة والأعمار المختلفة ومراحل التطور، سحب مثيرة للاهتمام من الغاز السديم داخل المجرة، النجوم الأمامية والمجرات الخلفية ذات السمات الأنيقة مثل ذيول المد والجزر”.

ووصفت ناسا الصورة “عدد لا يحصى من النجوم البيضاء، التي تتخللها مجرات ذات خلفية صفراء وبرتقالية بأشكال مختلفة، تنتشر على خلفية سوداء. إحدى المجرات البارزة عبارة عن حلزوني أصفر باهت في الزاوية اليسرى العليا من الصورة. وهناك ميزة أخرى محددة وهي نجم أبيض كبير مع طفرات حيود طويلة، يظهر فقط على يمين أعلى الوسط “. كما شاركت وكالة ناسا أيضًا مقطع فيديو يعرض صورًا سابقة لمرصد الفضاء.

في وقت سابق، التقط تلسكوب ويب منظرًا غريبًا ومليئًا بالغبار لأعمدة الخلق في ضوء الأشعة تحت الحمراء المتوسطة. سديم النسر الواسع، الذي يبعد 6500 سنة ضوئية، هو موقع أعمدة الخلق.