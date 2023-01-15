جيمس ويب يلتقط صورة لتشكيل نجمي يبعد 200 ألف سنة ضوئية

المستقلة/- التقط تلسكوب جيمس ويب التابع لناسا صورا مذهلة لتشكيل نجمي في مجموعة ديناميكية تقع داخل سديم يبعد 200 ألف سنة ضوئية، وفقًا لوكالة الفضاء الأمريكية.

وتعد منطقة تشكل النجوم في سحابة ماجلان الصغيرة (SMC) NGC 346 واحدة من أكثر المناطق ديناميكية في المجرات القريبة. SMC هي مجرة ​​قزمة قريبة من مجرة ​​درب التبانة مع تركيزات معدنية منخفضة.

و نظرًا لأن المعادن، التي هي أثقل من الهيدروجين أو الهيليوم، تشكل غالبية حبيبات الغبار الفضائي، فقد توقع العلماء أنه سيكون هناك القليل من الغبار وأنه سيكون من الصعب اكتشافه. ومع ذلك، فإن البيانات الصادرة عن وكالة الفضاء تنص على عكس ذلك.

وقالت مارجريت ميكسنر، عالمة الفلك في اتحاد أبحاث الفضاء بالجامعات والمحقق الرئيسي لفريق البحث في بيان صحفي “لن تحتوي مجرة ​​خلال الظهيرة الكونية على NGC 346 مثل سحابة ماجلان الصغيرة ؛ سيكون لديها الآلاف” مناطق تشكل النجوم مثل هذه. ولكن حتى لو كان NGC 346 الآن هو العنقود الوحيد الضخم الذي يشكل النجوم بقوة في مجرته ، فإنه يوفر لنا فرصة عظيمة لاستكشاف الظروف التي كانت موجودة وقت الظهيرة الكونية”.

من خلال مراقبة النجوم الأولية التي لا تزال تتشكل، يمكن للعلماء تقييم ما إذا كانت عملية تكوين النجوم في SMC تختلف عما لوحظ في مجرة ​​درب التبانة. كان التركيز الأساسي لأرصاد الأشعة تحت الحمراء السابقة لـ NGC 346 هو النجوم الأولية التي تزيد كتلتها عن خمسة إلى ثمانية أضعاف كتلة الشمس.

صرحت وكالة ناسا أنه عندما تتشكل النجوم، فإنها تجمع الغاز والغبار من السحابة الجزيئية المحيطة “والتي تظهر كأشرطة في صور ويب”. اكتشف علماء الفلك سابقًا غازًا حول النجوم الأولية في NGC 346، لكن أرصاد التلسكوب القريبة من الأشعة تحت الحمراء هي أول من اكتشف الغبار في هذه الأقراص.

قال جيدو دي مارشي من وكالة الفضاء الأوروبية وهو محقق مشارك في فريق البحث، في بيان صحفي “نحن نرى اللبنات الأساسية، ليس فقط للنجوم ولكن أيضًا الكواكب المحتملة”. وتابع “وبما أن سحابة ماجلان الصغيرة لديها بيئة مماثلة للمجرات خلال فترة الظهيرة الكونية، فمن الممكن أن تكون الكواكب الصخرية قد تكونت في وقت مبكر من الكون أكثر مما كنا نظن”.