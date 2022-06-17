جيش الاحتلال يقتل ثلاثة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة

People stand next to a damaged vehicle following an Israeli raid in Jenin, in the Israeli-occupied West Bank June 17, 2022. REUTERS/Mohamad Torokman

المستقلة/- قُتل ثلاثة فلسطينيّين فجر الجمعة في عمليّة شنّتها قوّات الاحتلال الإسرائيليّة في جنين، معقل الفصائل المسلّحة في الضفّة الغربيّة المحتلّة، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة الفلسطينيّة (وفا).

وذكرت الوكالة أنّ الشبّان الثلاثة قُتِلوا عندما أصيبت سيّارة كانوا يستقلّونها بنيران القوّات الإسرائيليّة التي كثّفت عمليّاتها في هذه المنطقة خلال الأشهر الفائتة.

من جهته، شاهد مصوّر في وكالة فرانس برس جثث ثلاثة شبّان في مشرحة محلّية ومركبة بيضاء نوافذها مهشّمة عليها آثار رصاص.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب بالعبريّة إنّه نفّذ عمليّة في قطاع جنين بحثا عن أسلحة في مكانين مختلفين. وبحسب الجيش، تعرّض الجنود لإطلاق النار عند وصولهم إلى الموقع الأوّل وفتحوا النار بدورهم، ثمّ رصدوا سيارة مشبوهة على جانب طريق عندما كانوا في طريقهم إلى الموقع الثاني.

وادعى الجيش بأنه “رصد إطلاق نار باتجاه جنود أحبطوا خطط الإرهابيين الذين كانوا يستهدفونهم” مشيرا إلى أنه عثر على أسلحة من بينها رشاشان.

يذكر أن جيش الاحتلال قتل الشهر الماضي الصحفية شيرين أبو عاقلة العاملة في قناة الجزيرة في جنين اثناء تغطيتها عملية للاحتلال في هذا القطاع.

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