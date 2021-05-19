جيش الإحتلال يعلن إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت مصادر أمنية إسرائيلية اليوم الأربعاء، إنه تم إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال إطلاق 4 صواريخ من داخل لبنان باتجاه إسرائيل واعترضت الدفاعات الإسرائيلية واحدا منها بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، أما الصاروخان الآخران فقد سقطا في البحر.

وأضاف أنه رداً على ذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي عدة أهداف داخل الأراضي اللبنانية.

وأطلقت في شمال إسرائيل صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ، بحسب جيش الاحتلال، حيث أطلقت الصفارات في الجليل الأسفل شرق مدينة حيفا الساحلية.

وقال سكان في بلدة ”كرايوت“ القريبة من حيفا إنهم سمعوا أصوات ثلاثة انفجارات.

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