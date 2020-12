جون بيشوب بعد إصابته بكورونا: تعب مزمن بشكل لا يصدق

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن النجم الكوميدي جون بيشوب عن إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشر النجم البريطاني جون بيشوب البالغ من العمر 54 عامًا ، صورة من التحليل الذى خضع له ويثبت إصابته بفيروس كورونا وعلق قائلاً :”حدث ذلك في يوم عيد الميلاد.. لقد كان هذا أسوأ مرض عانيت منه على الإطلاق”.

وعن أعراض الفيروس ، قال النجم البريطاني :”صداع لا يصدق، وآلام في العضلات.. انعدام الشهية، غثيان، دوار، تعب مزمن بشكل لا يصدق ،أنا وزوجتي غير المدخنين وهذا قضى علينا، أعلم أن الإحصائيات تشير إلى معدل بقاء بنسبة 99.9٪ ، لكن هذا لا يعني أنني أتمنى هذه التجربة على أي شخص، حافظ على سلامتك”.

وجون بيشوب هو ممثل بريطاني ، من مواليد 30 نوفمبر 1966 ، وقد شارك الكوميديان في أكثر المسلسلات، والبرامج الشعبية في تاريخ التلفزيون البريطاني ومن أبرزها BBC’s Have I Got News For You و John Bishop’s Britain و Sky TV’s League Of Their Own و John Bishop’s Only Joking وحاز على عدة جوائز في مجال الكوميديا والتمثيل وأبرزها لقب “Best Male Breakthrough Act” عام 2010 في حفل توزيع جوائز الكوميديا ​​البريطانية.

This came through on Christmas Day This is the worst illness I have ever had, debilitating headaches, muscle joint and even skin pain, dizziness, nausea, no appetite, incredibly chronic fatigue . My wife and I are fit non smokers and it's flattened us. I don't wish this on anyone pic.twitter.com/htqhQ8kTIo

— John Bishop (@JohnBishop100) December 30, 2020