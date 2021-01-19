جومانا مراد تتعرض للظلم – فيديو

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المستقلة /-كشفت الفنانة السورية جومانا مراد عن سعادتها بالتكريم التي حصلت عليه في مهرجان نجم العرب. وخصوصاً بعد غياب دام لسنوات عن الوسط الفني.

وتحدث أيضاً زوجها ربيع عن المهام التي تقوم بها الفنانة جومانا، وأشار إلى أن أسرتها هي من أولوياتها كما أنها طباخة ماهرة.

وأضافت جومانا خلال حديثها عن “مدرسة الحب” والمشاكل التي تعرضت لها.”أن الإنسان معرّض لمثل هذه المشاكل وبالنهاية الحق سينتصر”.

وأكدت الفنانة جومانة أن الدراما المشتركة لم تسرق الأضواء من الدراما السورية، ونجاح أي طرف لا يلغي نجاح الآخر بحسب “الإمارات نيوز”.

ولمعرفة باقي التفاصيل عن آخر أعمال جومانا مراد ورأيها بمسلسل الهيبة تابعوا هذا الفيديو.

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