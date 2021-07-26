جورج وسوف يعاود نشاطه الفني بـ “ياه عالزمن”

المستقلة/- يُتابع النجم السوري جورج وسوف نشاطه الفني بعد إطلاق أحدث أعماله الغنائية، أغنية “ياه عالزمن” من إنتاج شركة لايف ستايلزستوديوز.

وأحيا سلطان الطرب مساء الجمعة حفل فني ناجح في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات حفلات صيف الرياض، وسط ترحيب واسع من الجمهور خاصة وأنه أولى حفلات “أبو وديع” في السعودية.

وأحيا حفله في “السوبر دوم” في جدة، والذي يُعتبر أكبر “دوم” في العالم، وسط حضور جماهيري غفير من الجمهور السعودي الذي تفاعلمع أغنيات الوسوف ورددها عن ظهر غيب.

بالتزامن مع نجاح حفله في السعودية، حصد جورج وسوف نجاح أغنية “ياه عالزمن”، حيث تخطت حاجز 10 مليون مشاهدة بعد شهر منصدورها عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب.

جدير بالذكر أن جورج وسوف عاد الى لبنان بعد حفل عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية.

أغنية “ياه عالزمن” من كلمات أحمد المالكي والحان مصطفى شكري وتوزيع احمد امين، بينما الكليب من اخراج فادي حداد.