جورج دفوني يطلق جديده مع العام الجديد

المستقلة/- في اليوم الأول من العام الجديد 2022 ، أطلق رجل الأعمال والفنان اللبناني المقيم في الولايات المتحدة الأميركية أغنيته الجديدة “حكيلي حكايه” ، معتبراً أنها إنطلاقة التفاؤل بالعام الجديد.

و لحّن الأغنية الفنان أحمد عبد النبي، ووزّعها رواد همدر وتولّى الميكس ماستر علي رمضان. وقام وائل المغربل بإعداد الفيديو للأغنية، وهو مأخوذ من مشاهد مسلسلات دراما أشتهرت عربياً في مواسم مختلفة.

وعن الأغنية يقول دفوني: “أردتها إنطلاقة تفاؤل في بداية العام الجديد، لعلها تكون أمنية وتتحقّق بأن تكون هذه السنة كلها فرح وحيوية وجمال مثل كلمات وألحان هذه الأغنية. وأتمنى لجميع المحبين أن يحققوا أجمل أمانيهم، وأن يحكوا لبعضهم حكايات جميلة عن الحب”.

جدير بالذكر أن الأغنية موجودة منذ اليوم الأول للعام، على مختلف المنصات والمتاجر الموسيقية الألكترونية ومنها “أنغامي” و”يوتيوب” .