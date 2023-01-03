جورجينا تشعل التويتر والانستغرام من جديد في السعودية

المستقلة/-انتشرت صورة لجورجينا وصديقها اللاعب كريستيانو رونالدو في الرياض في أحدث ظهور لهما، بعدما وصل الأسطورة البرتغالي رونالدو مساء أمس إلى العاصمة السعودية.

أحدث ظهور لجورجينا وكريستيانو جونيور في الرياض 😍🇸🇦 pic.twitter.com/fd8opSJTX1 — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 2, 2023

والتقط رونالدو فيديو حينما كان في طريقه إلى العاصمة الرياض للانضمام إلى الفريق، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث شهد الموقع الخاص لبيع تذاكر الحفل الخاص لتقديم النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث يتحضر البرتغالي للظهور للمرة الأولى بقميص نادي النصر السعودي أمام وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023على أرض ملعب “مرسول بارك” بمدينة الرياض في تمام الساعة 7 بالتوقيت المحلي.

وأقبل أكثر من 130 ألف شخص يبحثون عن التذكرة لمشاهدة نجم النصر الجديد كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض الملعب في الرياض.

وكان نادي النصر قد أعلن ضم كريستيانو، الجمعة الماضية، حيث وقع عقداً يرتدي فيه قميص العالمي لمدة موسمين ونصف الموسم.