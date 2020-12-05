جورجيا توجه ضربة جديدة لترامب و ترفض الطعن

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المستقلة..رفضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، السبت، محاولة من محام ينتمي للمحافظين لحجب إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.

وأقرت المحكمة أيضا الإبقاء على إجراءات ستسهل على الناخبين في الولاية الإدلاء بأصواتهم غيابيا في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ الشهر المقبل.

وستحدد انتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا يوم الخامس من كانون الثاني/يناير أي الحزبين، الجمهوري أم الديمقراطي، سيسيطر على المجلس في دورته الجديدة.

ويشكل الحكم انتكاسة أخرى لأنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في مسعاهم لتغيير نتيجة الانتخابات التي فاز بها بايدن.

ومنيت حملة ترامب وأنصاره بهزائم قضائية في ولايات أريزونا، وميشيغن، ونيفادا، وبنسلفانيا، إضافة الى ويسكونسن.

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