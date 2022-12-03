جوجل تطرح بعض الميزات الجديدة للهواتف الذكية

المستقلة/- طرحت جوجل  بعض الميزات الجديدة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد ، والساعات الذكية والمزيد لالتقاط روح الاحتفالات، وفيما يلي بعض منهم:

-وضع القراءة الجديد في أندرويد

ستحصل هواتف أندرويد على وضع قراءة جديد ، مما يخلق تجربة قراءة يمكن الوصول إليها يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو الذين يعانون من عسر القراءة، و”بمجرد التثبيت على الإعدادات الخاصة بك ، فإنه يضيف خيارات عرض قابلة للتخصيص – بما في ذلك التباين ونوع الخط وحجمه – ووظيفة تحويل النص إلى كلام مع التحكم في السرعة ،” بحسب الشركة.

تحويل الرموز التعبيرية إلى مجموعة ملصقات

في منشور المدونة ، قالت جوجل إن Emoji Kitchen به أيضًا رموز تعبيرية جديدة يمكن للمستخدمين مزجها في مجموعات ملصقات إبداعية عبر Gboard.

 

تصميمات جديدة في تطبيق الصور

تعاونت جوجل مع فنانين – الثنائي البصري للزوج والزوجة الأسترالي DABSMYLA وفنان الألوان المائية الشهير Yao Cheng Design، حيث يمكن للمستخدمين اختيار صورهم وتحديد التصميم وإعادة ترتيب التخطيط باستخدام عناصر تحكم السحب والإفلات.

مساعد جوجل في تطبيق الجري

تقول جوجل أنه يمكن للمرء استخدام مساعد جوجل للانتقال إلى أكثر من 30 نوعًا من التمارين باستخدام تطبيق adidas Running، فقط قل “Hey جوجل ، ابدأ الجري باستخدام adidas Running” وسيفتح التطبيق ويبدأ في تتبع تمرينك ، مع ملاحظة السرعة والمسافة ومعدل ضربات القلب عبر المستشعر المدمج في ساعتك الذكية.

ايقونات جديدة في WearOS

سيرى مستخدمو أندرويد الذين لديهم ساعات تعمل بنظام Wear OS مربعات جديدة. يمكنهم الآن التواصل مع جهات الاتصال المفضلة لديهم ومشاهدة أوقات شروق الشمس وغروبها للتخطيط ليومهم.

إرسال مباشرة من تلفزيون جوجل

بدءًا من الأسبوع المقبل ، سيتمكن المستخدمون من الإرسال مباشرة من تطبيق جوجل TV إلى أي تلفزيون متوافق بنقرة واحدة. قال جوجل في منشور المدونة “يمكنك الاستمرار في تصفح الخيارات الأخرى أثناء المشاهدة واستخدام جهازك كجهاز تحكم عن بعد أيضًا”

اقرأ المزيد
اخبار العراق

مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة اكثر من 700 مليون دولار

اخبار مصر

أصالة تعتذر للمصريين بسبب حديثها في حفلها الأخير

اخر الاخبار

تقرير .. لقاح جديد ضد فيروس كورونا ومتغيراته يظهر الأيام المقبلة

اخر الاخبار

كأس العالم 2022 .. تستكمل مباريات اليوم السبت بمواجهتين من دور الـ16 النهائي

اخر الاخبار

المفاجات تتواصل.. الكاميرون تحرج البرازيل بفوز تاريخي للمنتخب الكاميروني

اخر الاخبار

منتخب سويسرا يكسب صربيا (2-3) ويتأهل إلى الدور المقبل

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

صحيفة : تغييرات السوداني بالاجهزة الامنية بدأت تثير قلق الادارة الامريكية

اخبار مصر

أصالة تعتذر للمصريين بسبب حديثها في حفلها الأخير

اخر الاخبار

تقرير .. لقاح جديد ضد فيروس كورونا ومتغيراته يظهر الأيام المقبلة

اخر الاخبار

كأس العالم 2022 .. تستكمل مباريات اليوم السبت بمواجهتين من دور الـ16 النهائي

اخر الاخبار

المفاجات تتواصل.. الكاميرون تحرج البرازيل بفوز تاريخي للمنتخب الكاميروني

اخر الاخبار

منتخب سويسرا يكسب صربيا (2-3) ويتأهل إلى الدور المقبل

اخر الاخبار

الكرملين يرفض شروط بايدن لإجراء محادثات مع بوتين حول أوكرانيا

اخر الاخبار

الكرملين يرفض شروط بايدن لإجراء محادثات مع بوتين حول أوكرانيا

اخر الاخبار

حسين الجسمي يحتفل باليوم الوطني الإماراتي بأمسية غرامية وطنية

اخر الاخبار

Tukoh Taka تتصدر لائحة ال “Top 100 Music videos Global”

اخر الاخبار

أوروغواي تتذوق فوزاً بطعم الهزيمة وتودع البطولة بعد تغلبها على منتخب ‎غانا

رياضية

بهدف في الوقت القاتل.. كوريا الجنوبية تفوز على البرتغال 2-1 وتتأهل لدور الـ16 من كأس العالم

اخر الاخبار

فيلم “دابر” للمخرج سعيد نجاتي یحصد الأوسكار الإسبانية

اخبار العراق

الخالصي: الازمة التي يعيشها العراق اليوم انعكاس للأزمات الماضية

اخر الاخبار

ڤوكس سينما تكشف النقاب عن أول مجموعة من أفلامها العربية الأصلية

رياضية

3 فرص لتأهل غانا لدور الـ16 قبل مواجهة أوروجواي

اخبار الاردن

بعد فشل عملية التجميل.. اردني يطلق زوجته