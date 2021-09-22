جوجل تستغني عن شركة سامسونغ وهوواي

المستقلة /- تستعد شركة “غوغل” لإطلاق هاتفاً ذكياً قابلاً للطي باسم “باسبورت”.

وكشفت تسريبات تقنية، بإن هاتف “غوغل” القابل للطي، سيدعم نظام التشغيل المستقبلي “آندرويد 12”

وبحسب “سكاي نيوز عربية”، فإن “باسبورت” سيدعم شاشتين، تتعطل إحداهما عن طي الهاتف.

وأكدت التسريبات أن “غوغل” ستطرح هاتفها الجديد خلال العام الحالي، وسيدمج شاشة عرض “أوليد”، قياسها 7.6 إنشات.

ولم تذكر التسريبات أي تفاصيل تقنية تتعلق بالهاتف الجديد، إلا أن بعضها تحدث عن دعم الجهاز للاتصال بشبكات الجيل الخامس.

ويتوقع أن ينافس هاتف “غوغل” عدداً من الأجهزة المماثلة القابلة للطي والتي تنتجها شركات مثل “سامسونغ” و”هواوي”

الجدير بالذكر ان شركة جوجل هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل.
واختير اسم جوجل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب

 

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