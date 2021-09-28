جوجل تحذف تطبيقاتها لسبب صادم

المستقلة /- أكدت شركة جوجل أن عددا من تطبيقاتها الأكثر شيوعاً، بما في ذلك Gmail وتقويم وخرائط غوغل ويوتيوب، ستتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام “أندرويد” بدءا من اليوم.

ويبدو أن “واتس آب” لن يتأثر بالتغيير لأنه تخلى عن الإصدار القديم من “أندرويد” العام الماضي. كما كشف التقرير أن أي شخص لديه هاتف ذكي يعمل بنظام Android 2.3 سيتأثر بالتغيير، وفق ما نقلته صحيفة “اكسبريس”.

وطُرح نظام تشغيل الأجهزة المحمولة، الذي أطلق تحت العلامة التجارية “Gingerbread” عندما اعتادت غوغل على استخدام أسماء الحلوى لكل تحديث رئيسي لنظام “أندرويد”، لأول مرة في ديسمبر 2010.

وتقول غوغل إنها تسحب الآن دعم النظام الأساسي “كجزء من جهودنا للحفاظ على سلامة مستخدمينا

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