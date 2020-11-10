جهود الكاظمي بجمع الفرقاء السنة تبوء بالفشل

المستقلة .. كشف مصدر مطلع عن فشل الجهود التي بذلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن جمع الفرقاء السنة لحل الخلافات، وانهاء التحركات بخصوص اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال المصدر الذي حضر جلسة عقدها الكاظمي اليوم الثلاثاء لـ(المستقلة) أن الجلسة كان مقرر لها أن تجمع فريق الحلبوسي من جهة والجبهة العراقية من الجهة الأخرى، وبالتحديد احمد الجبوري(أبو مازن) واسامة النجيفي.

وأشار الى ان الكاظمي اقام مأدبة غذاء ودعا الأطراف المختلفة اليها إضافة الى عدد من الشخصيات، غير أن وفد الجبهة العراقية تأخر عن الحضور بالموعد المحدد، ليتصل بعد فترة مبلغا الكاظمي اعتذاره عن الحضور.

وأوضح المصدر أن ذلك افشل جهود الكاظمي بأحداث تقارب بين الفرقاء ، وانتهت الجلسة بدون أية نتائج تذكر.

وأكد زعماء الجبهة العراقية عن استمرار تحركهم باتجاه جمع 110 توقيع من النواب لغرض عرض طلب اقالة الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب على التصويت في المجلس، متهمين إياه بالاستحواذ على القرارات المتخذة باسم المكون السني، والفشل في إدارة البرلمان.

يذكر أن الجبهة العراقية تضم الكيانات السياسية “السنية”:المشروع العربي،الجماهير الوطنية،جبهة الإنقاذ والتنمية،الحزب الإسلامي، الكتلة العراقية المستقلة، إضافة الى عدد من النواب المستقلين.