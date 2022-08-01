جهاز مكافحة الإرهاب يؤكد.. لن يكون طرفًا في السياسة والحُكم

جهاز مكافحة الإرهاب يؤكد.. لن يكون طرفًا في السياسة والحُكم

المستقلة /- أكد جهاز مكافحة الإرهاب، الاثنين، أنه لن يكون طرفًا في السياسة والحُكم، فيما أشار إلى أنه ملتزم بواجباته المقرة في قانون 2016.

وذكر الجهاز في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، أنه “في خضم التطورات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية يؤكد جهاز مُكافحة الإرهاب أنه لن يكون طرفًا في السياسة أو الحُكم، ولا ترضى قيادته أن تخرج عن واجباتها المقرة في قانون جهاز مُكافحة الإرهاب لسنة 2016”.

وشدد الجهاز على أنه “مؤسسة عراقية رصينة وقوية ترتبط بالقائد العام للقوات المُسلحة وتوجيهاته وتحظى بالإجماع المحلي والدولي على مهنيتها لما قامت به من نجاحات في معارك العراق ضد عصابات الإرهـاب ولما بذله هذا الجهاز من تضحيات في سبيل هذه الأرض الطاهرة”.

وختم بالبيان أن “الجهاز وجد لحماية العراق والعراقيين ويعتز ويفتخر أبطالكم في هذه المؤسسة بحب أطياف الشعب العراقي”.