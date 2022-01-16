جهات متنفذة تغلق غرفة تجارة كربلاء بدون أمر قضائي

المستقلة / علي النصر الله / .. قال رئيس غرفة تجارة كربلاء أزهر الكلش ، إن شرطة المحافظة أغلقت غرفة التجارة ، والممثل القانوني للغرفة إغلاق غرفة تجارة كربلاء مخالفة قانونية واضحة وصريحة ، فيما أكد عضو الغرفة الاسبق هناك جهات متنفذة وراء إغلاق الغرفة بدون أمر قضائي .

وأوضح الكلش في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه مساء اليوم الأحد ، إنه “تفاجئنا اليوم بوجود سيارات الشرطة أمام باب الغرفة”. واشار الى إنه “سبق قدوم سيارات الشرطة، مجيء أحد الأعضاء السابقين الخاسرين في انتخابات الغرفة وكان لديه هدف الاستيلاء على الغرفة من اجل اخراج بعض الملفات المهمة “. وأضاف إن “هناك غرف منعنا فتحها من اجل اجراء تحقيقات بخصوص بعض الخروقات القانونية والتجاوزات “.

من جانبه قال الممثل القانوني لغرفة تجارة كربلاء وائل سعد عبد الامير إن “إغلاق غرفة تجارة كربلاء مخالفة قانونية واضحة وصريحة لأنه ليس من صلاحيات الجهة التنفيذية المتمثلة بقيادة شرطة كربلاء إغلاق الغرفة “. وأضاف عبد الأمير إنه “ظهرت مخالفات واضحة وصريحة لمدير الغرفة وحاليا سلكنا مسلك قانوني عن طريق إبلاغ الجهات المعنية بالتحقيق بما فيها هيئة النزاهة والقضاء العراقي”.

الى ذلك أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة كربلاء السابق محمد الحسيني إن “ما يحدث في الغرفة شيء غير طبيعي “. وأكد “تم إغلاق غرفة تجارة كربلاء بدون أمر قضائي من جهات متنفذه بكربلاء بواسطة “فلان أو فلان” دون ذكر الاسماء ، وهذا أمر غير شرعي وغير قانوني “.

وأشار الحسيني الى إن “الجميع تفاجئ بسيارات الشرطة وهي تمنعهم من الدخول للغرفة “. وطالب نريد “أن نعرف بأي حجة قانونية أغلقوا الغرفة رغم أننا نحن من طلبنا إجراء تحقيق عادل بملفات فساد واضحة موجودة داخل الغرفة “.