جنين : إضراب شامل تضامناً مع الأسرى

المستقلة /- إجتاح الإضراب الشامل صباح اليوم الأحد جميع نواحي الحياة في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، دعما للأسرى وتضامنا مع محرري معتقل جلبوع المعاد اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار شهود عيان إن المحال التجارية والمؤسسات التعليمية والرسمية قامت بإغلاق أبوابها منذ الصباح.

وفي جهة أخرى اكدت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية التي دعت الى اضراب اليوم في بيان، الوقوف إلى جانب الأسرى في ما يتعرضون له من ظلم واعتداءات يومية على يد الاحتلال في جميع السجون الإسرائيلية. بترا

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