جنيفر لوبيز الأكثر أناقة لدى تسلّمها لجائزة “أيقونة 2020”

المستقلة /- بعد أشهر من الانتظار الذي فرضته جائحة كورونا، عاد البساط الأحمر للمهرجانات العالمية ليتزين بنجماته، وذلك خلال حفل People’s Choice Awards الذي أقيم بنسخته الـ46 يوم أمس الأحد في ولاية كاليفورنيا مكرّساً النجمة جنيفر لوبيز كأيقونة العام 2020.

قدّم هذا المهرجان جوائز الثقافة الشعبيّة لأفضل ما في الأفلام السينمائية، المسلسلات التلفزيونية، الموسيقى، والموضة. وقد حرص هذا العام على أن يكرّم حضورياً كلاً من جنيفر لوبيز وصوفيا فيرغارا وماندي مور وترايسي إليس روس. وغابت عن فعالياته كل من أريانا غراندي وزندايا رغم حصولهن على جوائز تكريمية. وأحيت هذا الحفل الذي تمّ نقله افتراضياً النجمة ديمي لوفاتو.

وإليكم كيف بدت أناقة النجمات اللواتي مشين على بساطه الأحمر مع التقيّد بقوانين التباعد الاجتماعي التي تفرضها الوقاية من فيروس كورونا.

كانت النجمة جنيفر لوبيز، التي حصلت على جائزة أيقونة 2020 عن كامل مسيرتها المهنيّة، الأكثر أناقة في الحفل. وقد تألقت بثوب أحمر منفوخ عند الكمّين والتنورة من Christian Siriano نسّقته مع حذاء شفاف من Gianvito Rossi ومجوهرات من Forevermark.

النجمة ديمي لوفاتو، التي أحيت الحفل بأغنياتها، اختارت الأحمر أيضاً وحملت إطلالتها توقيع دار Naeem Khan، وتألفت من سروال و”توب” من الباييت.

النجمة ترايسي إليس روس حصدت جائزة أيقونة الموضة للعام 2020. وقد اختارت للمناسبة إطلالة مبتكرة حملت توقيع دار Alexander McQueen وتألفت من قميص أبيض متعدد الأطوال ارتدته فوق سروال أسود.

النجمة صوفيا فيرغارا حصلت على جائزة أفضل نجمة كوميديا تلفزيونية. وقد وصلت لتسلّم جائزتها بثوب عاري الكتفين من الدانتيل الأحمر من Dolce&Gabbana.

النجمة كريستينا هندريكس اختارت إطلالة فضيّة حملت توقيع دار Marchesa البريطانية.

إطلالة ماندي مور كانت الأكثر بساطة بثوب أسود طويل من Brandon Maxwell، وقد حصلت على جائزة أفضل نجمة دراما تلفزيونية.

اختارت جميلة جميل بدلة وردية مشرقة مع ياقة من الساتان وأزهار تزيّن الصدر من Christopher Jones Rogers.

اعتمدت النجمة صوفيا كارسون ثوباً أسود بكتف واحدة زيّنته الكشاكش المبتكرة. وقد حمل توقيع دار Giambattista Valli.