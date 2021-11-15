جنوب إفريقيا تقاطع ملكة جمالها بسبب إسرائيل

المستقلة/-أعلنت حكومة جنوب إفريقيا الأحد أنها “سحبت الدعم” عن ملكة جمال البلاد الحالية بسبب تمسّك القائمين على نشاطاتها بإشراكها في مسابقة ملكة جمال الكون التي تستضيفها إسرائيل الشهر المقبل.

ويأتي هذا الموقف بعد ضغوط على لاليلا مسواني التي فازت أخيرا بلقب ملكة جمال جنوب إفريقيا، لحملها على مقاطعة المسابقة الجمالية العالمية بسبب “الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين”، وفق ما ذكرت وزارة الفنون والثقافة الجنوب إفريقية في بيان.

غير أن المنظمين المحليين للمسابقة الجمالية في جنوب إفريقيا يصرّون على تمثيل لاليلا مسواني بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون التي تستضيفها مدينة إيلات الإسرائيلية على سواحل البحر الأحمر في 12 كانون الأول/ديسمبر.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه “تبيّن أنه من الصعب إقناع منظمي مسابقة ملكة جمال جنوب إفريقيا بإعادة النظر في قرارهم المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون”.

ونتيجة ذلك، أعلنت حكومة جنوب إفريقيا “سحب دعمها” إثر “تصلّب” المنظمين.

وأضافت الوزارة “الفظائع المرتكبة من إسرائيل في حق الفلسطينيين موثقة جيّداً، ولا يمكن للحكومة بوصفها ممثلا شرعيا عن شعب جنوب إفريقيا أن تربط نفسها بذلك بضمير مرتاح”.

وتدعم جنوب إفريقيا القضية الفلسطينية منذ إقامة الجانبين علاقات دبلوماسية رسمية سنة 1995، بعد عام على انتهاء نظام الفصل العنصري.

كذلك خفضت جنوب إفريقيا تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب سنة 2019 وسحبت سفيرها.

وكان منظمو مسابقة ملكة جمال جنوب إفريقيا أشاروا الأسبوع الماضي إلى أن مسابقة ملكة جمال الكون ليست “حدثا سياسيا”.

وحذّر وزير الثقافة الجنوب إفريقي من أن تشبث المنظمين بموقفهم قد يفضي إلى “نتائج كارثية على مستقبل (لاليلا مسواني) وموقعها العام كشابة سوداء”.

وحض حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في البلاد منظمي مسابقة ملكة جمال جنوب إفريقيا على “الاستماع إلى النداء العارم” من أجل “مقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون بنسختها المقبلة في إسرائيل حيث يسود نظام الفصل العنصري”.

 

المصدر: يورونيوز

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

جنوب إفريقيا تقاطع ملكة جمالها بسبب إسرائيل

اخبار العراق

نتيجة شحة المياة..حملة لتطهير الأنهار في ميسان

اخبار العراق

“الاسايش” تقتحم مؤسسة إعلامية في دهوك وتغلقها بالشمع الأحمر

اخبار العراق

المالية : سندات البناء حققت مبيعات بقيمة تريليون دينار عراقي

اخبار العراق

الداخلية : إحباط 3 محاولات ابتزاز في 3 محافظات عراقية

اخبار العراق

العراق يشارك في الاجتماع العشرين للمجلس الوزاري العربي للمياه

اخر الاخبار

تعرف على المنتخبات العالمية المتأهلة لكأس العالم في قطر 2022

اخر الاخبار

تعرف على المنتخبات العالمية المتأهلة لكأس العالم في قطر 2022

اخبار العراق

طقس العراق : تأثر البلاد بمنخفض جوي يسبب زخات أمطار في بعض المدن

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بسبب زيادة الامدادات وضعف الطلب

اخبار العراق

المرور تعيد العمل بنظام تسقيط الدراجات النارية من 400 cc فما فوق

اخبار العراق

التربية : المطابع التي تعمل على طباعة الكتب المنهجية بكامل طاقاتها الانتاجية

اخبار العراق

العمل تبدأ تسجيل المشمولين بقانون الناجيات اعتباراً من العام المقبل

اخبار العراق

موانئ العراق تكشف عن الانتهاء من ثلاثة مشاريع حيوية في ميناء الفاو

اخر الاخبار

تصريحات سعودية نارية.. لا فائدة من ذلك

اخبار العراق

بعد اغلاق مخيماتهم.. اكثر من 1700 أسرة نازحة تتخذ من الهاكيل مأوى لهم

اخر الاخبار

6 طائرات تركية دخلت الأجواء السورية.. ماذا يجري؟