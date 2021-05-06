جنرال أمريكي يحذر: العالم قد يدخل في حقبة من عدم الاستقرار

المستقلة /- حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، من أن العالم قد يدخل في حقبة من عدم الاستقرار، على الصعيد الدولي، مع تنامي قوة الصين، وظهور تقنيات تخريبية كالذكاء الاصطناعي والروبوتات، التي قد تكون حاسمة في الحروب.

وقارن الجنرال ميلي الحقبة الحالية بالتحولات الجيوسياسية الرئيسية الأخرى التي حدثت في تاريخ العالم، بما في ذلك سقوط روما وانهيار الاتحاد السوفيتي.

وقال ميلي في خطاب ألقاه بجامعة هاوارد “نحن مقبلون على فترة يحتمل أن تشهد حالة من عدم الاستقرار على الصعيد الدولي”.

وقال ميلي إن تنامي قوة الصين يحدث تغييرا في الوضع الراهن بعد عقود كانت فيها الولايات المتحدة بشكل أساسي “القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية العالمية بلا منازع”.

وقال ميلي إن تنامي قوة الصين يحدث تغييرا في الوضع الراهن بعد عقود كانت فيها الولايات المتحدة بشكل أساسي “القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية العالمية بلا منازع”.

وتأتي تصريحات ميلي بعد أيام من تحذير وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن الولايات المتحدة بحاجة للاستعداد لصراع محتمل في المستقبل يختلف كثيرا عن “الحروب القديمة” التي استنزفت وزارة الدفاع لفترة طويلة.

 

 

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