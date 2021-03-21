جندي أردني يطلب قصف موقعه بمعركة الكرامة والأردنيون يستذكرون بطولته

المستقلة /- استذكرت فاعليات ثقافية وسياسية وتربوية في أنحاء المملكة، بطولات الجيش العربي المصطفوي في معركة الكرامة الخالدة عام 1968، حيث روت دماء الشهداء ثرى الأردن في سبيل الذود عن حماه الغالي ودحر القوات الصهيونية المعتدية.

وتعددت المواقف التي سطرها الجيش العربي المصطفوي بسواعد جنوده الأبطال وشجاعة قائده مشهور الجازي وحكمة القائد الأعلى الملك الحسين وإقدامه.

زمن المواقف التي تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو لعمليات قصف دبابات في معركة الكرامة الخالدة يتصمن صوت الشهيد الأردني الملازم أول خضر شكري يعقوب درويش أثناء طلبه من قوة المدفعية الأردنية ضرب موقعه الذي أصبح محاطا بدبابات قوات الاحتلال.

وقال الشهيد خضر خلال طلبه الواضح على مسامع النشطاء ” الهدف .. إضرب موقعي .. أشهد أن لا إله الا الله … وأِشهد أن محمد رسول الله… ارمي ارمي”

واستذكر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطولة شهداء معركة الكرامة الخالدة التي سطر فيها الجيش الاردني ذكرى لا تغيب عن أحد بهزيمة الجيش الاسرائيلي الذي لقب حينها “الجيش الذي لايقهر” رغم قلة عتاد الجيش العربي الأردني والجنود الأردنيين وقلة ذخيرتهم.