جنايات ميسان تصدر اثنا عشر حكما لمدان اشترك بسرقة أسلاك ومحولات في المحافظة

جنايات ميسان تصدر اثنا عشر حكما لمدان اشترك بسرقة أسلاك ومحولات في المحافظة

المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات ميسان اثني عشر حكما بالحبس الشديد لمدان اشترك بسرقة الأسلاك والمحولات الكهربائية العائدة للشركة العامة لتوزيع كهرباء في المحافظة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بأن ” مجموع الإحكام التي صدرت بحق المدان بلغت ستة وثلاثون سنة بواقع ثلاث سنوات لكل جريمة من الدائرة المذكورة، لافتا إلى أن الاحكام بحق المدان ستنفذ بالتعاقب”.

وأضاف أن “المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لاحكام المادة 444 من قانون العقوبات”.