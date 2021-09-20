جنايات ميسان تحكم بالسجن (15 سنة) لمدان بجريمة الدكة العشائرية

المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات ميسان حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما بحق مدان عن جريمة ارتكابه الدكة العشائرية على احد المنازل في قضاء علي الغربي التابع لمحافظة ميسان.

وذكر المركز الاعلامي أن ” المجرم بالاشتراك مع أخرين مفرقة قضاياهم قام بالهجوم على منزل احد المواطنين في منطقة الفخرية التابعة لقضاء علي الغربي بعدما اطلق العيارات النارية على الدار مما أدى إلى بث الفزع والرعب لدى عائلته وأهالي  المنطقة “.

وأضاف أن ” الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة الثانية / 1 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005″.

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