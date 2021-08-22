جنايات كربلاء تحكم بالإعدام شنقا بحق قاتل مدير البلدية

المستقلة / علي النصر الله / .. اصدرت محكمة جنايات كربلاء ، اليوم الاحد ، الحكم بالإعدام بحق قاتل مدير بلدية المحافظة المهندس عبير الخفاجي .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “محكمة جنايات كربلاء حكمت اليوم ، بالإعدام على قاتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير الخفاجي “.

وأوضح إن “الخفاجي اغتيل خلال إشرافه على حملة لرفع التجاوزات في الشوارع العامة، وأن “الضحية كان يعمل ليلا ونهارا من أجل خدمة المجتمع والصالح العام”.

يذكر إن مدير بلدية كربلاء عبير سليم ، قد أغتيل من قبل مسلح يوم 11 / 8 / 2021 بإطلاق النار عليه أثناء إشرافه على حملة لرفع التجاوزات وسط المدينة، الامر الذي أثار ردود فعل منددة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الإفلات من العقاب، فيما زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء مباشرة موقع الحادث ، وأمر باتخاذ الاجراءات القانونية بحقل القاتل .