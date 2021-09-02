جنايات الكرخ : الحبس سنتين لمتهمين بسرقة سعات الأنترنت في نينوى

المستقلة /-أصدرت محكمة جنايات الكرخ ببغداد، يوم الخميس، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين مع غرامة مالية مقدارها مليون دينار بحق متهمين اثنين لقيامهما بسرقة سعات الأنترنت في محافظة نينوى.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت المستقلة، إن “المتهمين قاما بإدخال سعات أنترنت بصورة غير رسمية الى الاراضي العراقية من دول الجوار دون المرور ببوابات النفاذ التابعة الى دائرة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية”.

وأضاف أن “المحكمة أصدرت حكمها بحق المتهمين وفقاً لأحكام المادة 12/ أولاً وبدلالة المادة 3/ أولاً من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (159) لسنة 1980 وبدلالة مواد الاشتراك (47 /48 /49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.

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