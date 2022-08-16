جنات سيدة أعمال في أغنية “عارف مين يحبك”

المستقلة/-طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغنيات النجمة المغربية جنات، أغنية “عارف مين يحبك” من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز بأول تعاونٍ بينهما.

وصدرت أغنية “عارف مين يحبك” على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد.

ولعبت جنات في فيديو كليب أغنية “عارف مين يحبك” دور سيدة أعمال في مجال العقارات، وظهرت بأكثر من ستايل وإطلالة مختلفة وجديدة.

وجاءت أغنية “عارف مين يحبك” بقالب غنائي رومنسي سريع، وتناول النص الغنائي صور شعرية من السهل الممتنع عن الحب، وشكل اللحن والتوزيع الموسيقي تكاملاً وعمقاً للأغنية التي جاءت بهذه التركيبة الموسيقية القريبة من المستمع.

وحملت أغنية “عارف مين يحبك” اللهجة المصرية، ومن كلمات محمد رفاعي والحان احمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.

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