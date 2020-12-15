جمهور رابح صقر يشبهه ببراد بيت – صورة

المستقلة /- فاجأ الفنان السعودي رابح صقر الجمهور، بإطلالة بستايل جديد ومختلف كليًا، مرتديًا بدلة باللون الأسود ونظارات طبية بإطار سميك، مع اعتماد تسريحة شعر مختلفة. الصورة جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما موقع تويتر الأكثر استخدامًا في السعودية، تحت عناوين مختلفة.

أحد الحسابات علق على إطلالة صقر: “الفنان السعودي الوسيم رابح صقر يبدو شبيهًا ببراد بيت وستايله بصورة جديدة من ألبومه القادم”، مستذكرين إطلالة للفنان العالمي براد بيت شبيهة بإطلالة الفنان السعودي. ويبدو أن هذا التعليق والتشبيه، عرّض الفنان السعودي للسخرية بسبب مقارنته بالفنان العالمي، حتى أن أحد المغردين وصف الأمر بـ”فوضى”، وملمحًا إلى أن ذلك قد يكون مدفوعًا بقوله: “في كمية فوضي مش طبيعية.. اولا الوسم، ثانياً شبيه براد بيت، ثالثاً استايله، هذا براد بيت يعتزل لو شاف التويتة”. وشبهه البعض بالفنان العالمي “سنوب دوغ”، معلقين أن الإطلالة التقليدية أفضل له، وأنهم اعتادوا عليها، رافضين هذا التغيير الذي وصفوه بغير المناسب للفنان السعودي وتاريخه الكبير. في المقابل دافع عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي عن صقر الأغنية الخليجية، وذكروا في تعليقاتهم صفاته كـ”المحترم، والبعيد عن المشاكل”، معتبرين أن التنمر الذي تعرض له بسبب ظهوره بستايل مختلف مرفوض.