جمهور العراق الرياضي يرفع علامات الحزن برحيل الكبير مؤيد البدري اكدوا ان الراحل ترك اثرا لا ينسى عبر برنامج الرياضي الاكثر شهرة في العراق واسلوبه بالتعليق على المباريات

المستقلة/- اثار رحيل الشخصية الرياضية العراقية البارزة على مدى عقود كثيرة، مؤيد البدري، الحزن والأسى في قلوب الجمهور الرياضي والإعلاميين في العراق، والذين عبروا عن ذلك بمنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال كتب على صفحته في موقع الفيسبوك”ببالغ الحزن وعظيم الاسى تلقينا نبأ وفاة شيخ المعلقين الراحل الكبير مؤيد البدري، نعزي انفسنا والاسرة الرياضية وعائلة الفقيد برحيل القامة الرياضية المهمة بعد صراع طويل مع المرض”.

ووصف درجال رحيل البدري بأنه ” خسارة كبيرة للرياضة العراقية”، مشيرا الى ان الراحل شغل مناصب دولية وعربية مهمة اضافة الى رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، كما قدم البرنامج الرياضي الابرز وعلى مدار ثلاثة عقود(الرياضة في اسبوع)اضافة الى التعليق والتدريس في الجامعات.

وقدّم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي تعازيه للأوساط الرياضية والكروية، وعموم العراقيين، وذلك لوفاة الشخصية الرياضية والكروية مؤيد البدري اليوم السبت، عن عمر ناهز الثمانية وثمانين عاماً.

و وصف حمودي الراحل البدري بالرمز الكروي والاعلامي العراقي، والعلامة الأبرز في التعليق الكروي العربي مشيداً بما قدمه من خدمات كروية إدارية وإعلامية وأكاديمية للعراق والمشهدين الكرويين العربي والآسيوي.

ولفت الى ان الراحل البدري قد مارس دور الوالد والمربي والناصح لأجيال كروية عديدة من لاعبي الاندية والمنتخبات الوطنية.

واعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم حداداً على روح شيخ المعلقين ورئيسه السابق (مؤيد البدري) لمدة ثلاثة أيام، مبينا ان اللاعبين في جميع الفعاليات التي يقيمها الاتحاد سيرتدون شارة الحداد لمدة أسبوع.

ونشر الاعلاميون والصحفيون الرياضيون ونجوم الرياضة العراقية ومسؤولون والجمهور الرياضي عبارات النعي والحزن والاسى على صفحاتهم في موقع فيسبوك مرفقين بذكراتهم مع الراحل الكبير .

والراحل مؤيد عبد المجيد البدري (21 تشرين الثاني/نوفمبر 1934)، رمز من رموز الكرة العراقية، وهو مقدم برامج ومعلق رياضي عراقي، من مواليد بغداد، منطقة الأعظمية، محلة السفينة.

تعلم مؤيد عبد المجيد القراءة والكتابة في الكتاتيب قبل دخولهِ المدرسة الابتدائية، وبعدها درس في ثانوية الأعظمية في بغداد، وتخرج منها عام 1953، ثم التحق بالمعهد العالي للتربية الرياضية في جامعة بغداد عام 1954، وتخرج منهُ عام 1957. ولقد حصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة، وهنالك نال درجة البكالوريوس ثم الماجستير في العلوم الرياضية. وهو أول معلق رياضي عراقي، وتقاعد من العمل الوظيفي في عام 1993.