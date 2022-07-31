جمعية نساء بغداد تناقش زواج القاصرات والحرمان من الحقوق

المستقلة /- فرح الزبيدي/..ناقشت جمعية نساء بغداد خلال مؤتمر وطني ، زواج القاصرات وحرمان العرائس الصغار من حقوقهن ، بحضور الوكيل الأقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية علاء السكيني واللواء علي محمد سالم مدير دائرة حماية الااسرة والطفل بوزارة الداخلية وعدد من الإعلاميين وشيوخ العشائر واكاديميين ومنظمات مجتمع مدني .

وافتتحت المؤتمر رشا خالد مديرة المشروع الذي بدأ بإجراء مناقشة ودراسة ميدانية شملت اربع محافظات بغداد والأنبار وكربلاء والنجف ، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر ، على اعتبار زواج القاصرات نوع من ظاهرة الاتجار بالبشر .

واكد وكيل وزارة العمل الدكتور علاء السكيني ان لمنظمات المجتمع  المدني الدور الأساسي في حل المشكلات الأسرة والمرأة بالتعاون مع وزارت معنية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التخطيط ، واعتبر دستور  2005 ان الأسرة هي أساس المجتمع ، وتحفظ الأمومة والطفولة والشيخوخة وتدعم الشباب وتوفر لهم العمل ، حيث ازدادت زواج القاصرات في الآونة الأخيرة ، والبعض اعتبرها ظاهرة دينية لا اعتراض عليها وازدادت في كثير من الدول والعراق خاصة ، وهذا ما أدى الى ان تشكيل  خطورة على المجتمع ومنها الطلاق وتأثير نفسي وجسدي واقتصادي ، وأسباب ازدياد الظاهرة البطالة ، التدهور الاقتصادي ، الفقر  مما يدفع بعض العوائل الى زواج بناتهم للتخلص من تكاليف العيش .

وعرض اللواء على محمد سالم من وزارة الداخلية إحصائيات لبغداد والمحافظات عن المشاكل الأسرية ، واكد ان هذه الإحصائيات بدأت بالتزايد لعام 2021 وسببها تعاطي المخدرات ، وتعرض محافظات للنزوح ، وكثرة مجهولي النسب وسوء استخدام الأنترنيت  .

وركز المؤتمر على اختيار عدد النساء بالدراسة 832 امرأة ، وعدد الزيارات الميدانية 256 زيارة في مواقع ثابتة ومجتمعات عشوائية ، والأسرة أساس المجتمع وثقافة تختلف عن الثقافة الغربية بان الفرد أساس المجتمع ، فالزواج علاقة مقدسةً يناصفها الشرع والقانون والغاية استراحة وتكوين أسرة واستقرار نفسي للمرأة والرجل ، لكن زواج القاصرات خطر من اخطر  مشكلة تواجه النظام ونهايته الطلاق ، والطلاق ليس نهاية مشكلة وإنما بداية مشكلة بالأخص اذا كان وجود طفل ، وان اختيار محافظات كربلاء والنجف والأنبار وبغداد لمعرفة اهم الأسباب المؤدية لزواج القاصرات ، حيث مشكلة الظاهرة قديمة وتكثر في الدول النامية ومن ضمنها العراق ، وتصاعدت نسبتها ووصلت الى 25‎%‎

ومن الأسباب المؤدية الى الظاهرة العرف العشائري ما يعرف بالفصلية والنهوة ، فيتم تزويجهن دون سن 15 وأسباب زواج القاصرات تعلق بعض المجتمعات بالعادات والتقاليد .

وبينت الدراسة الميدانية  ان الظاهرة بدأت تتراجع في كثير من الدول ، لكن بالعراق بدأت تتزايد لعدد من الأسباب ومنها نسبة الفقر ، وأجريت إحصائيات حول التكاليف الاقتصادية للظاهرة ، تمثلت بتكلفة مباشرة ملموسة كالنفقات التي تحتاجها الحكومة والضرر الجنسي والرعايا النفسية والشرطة ، والتكلفة الاقتصادية الغير مباشرة ، والتكلفة المباشرة الغير ملموسة ، والتكلفة الغير مباشرة وغير ملموسة ، والبيانات الرسمية تتضمن مسح التكاليف سواء كانت رسمية او غير رسمية  في خروج المرأة من سوق العمل ، تعطل مسارات التنمية

ازدياد زواج القاصرات ، وازدياد الخلافات ذات تأثير على القطاع الحكومي وعلى القطاع الخاص ، حيث نسبة هذه الظاهرة بالعراق 25‎%‎ لكن ببقية  الدول لا تتجاوز 11‎%‎ ، وحرمان التعليم للفتيات ولها تأثير اقتصادي بإحصائيات حكومية عندما تحرم الفتاة من التعليم ، وأيضا من جانب صحي حيث تعرض الفتيات للولادات المبكرة  والإجهاض وتشوهات خلقية وكثرة الولادات القيصرية بسبب خوفهن من الولادة .

وخرج الاستبيان بنتيجة 40 مقابلة في اربع محافظات في كل محافظة 10 مقابلات تم استهداف العاملين في القطاعات الصحية كالأطباء والكادر الطبي ، والباحثين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي الأجهزة الأمنية ودوائر العنف الأسري ، حيث ظهر ان الزواج المبكر سبب الطلاق والمشاكل، وهناك صعوبة من الأهل على الموافقة على الانفصال ، والزواج المبكر يؤدي الى الزواج اكثر من مرة والطلاق اكثر من مرة.

كما اظهر أن الزواج المبكر يؤدي الى الانتحار حيث لا تجد الزوجة مفر من المشاكل فتتوجه الى الانتحار ، ومن اهم الأسباب المؤدية الى الزواج المبكر العلاقات العاطفية والتأثير بكلام المسلسلات زاد زواج القاصرات على الزواج

، وربما القاصرة التي تجبر أهلها على الزواج من عيشها قصص حب ، حيث كان لبعض أولياء أي ذوي المتزوجات القصرات من مؤيدين الظاهرة ، إجابتهم نحن عوائل محافظة ونرى ان الظاهرة لا يوجد شيء يضر المجتمع ، وقال البعض ان فرصة الزواج باتت صعبه ويجب استغلالها بأقرب فرصة والبعض يقول أنها نعمة لتحصين الشباب والشابات من الانحراف .

وتوصلت الجلسة الى توصيات تتمثل وضع ورش تأهيلية وبرامج توعوية توعي المجتمع من مشاكل ما تولده الظاهرة ، وكذلك دراسة إحصائية حقيقة لمعرفة التكاليف الاقتصادية التي تولدها الظاهرة ، وتأييد وتدخل من وزارة معنية كوزارة العمل والتخطيط من اجل توفير قروض لفتح مشاريع عمل تنهي الفقر والبطالة احد أسباب الزوج المبكر للقاصرات .

اقرأ المزيد
اخبار العراق

الاطار التنسيقي يصف دعوة الصدر الأخيرة بالانقلاب على الشرعية

اخبار العراق

الإطار التنسيقي يدعو للتظاهر عصر الغد قرب الخضراء

اخبار العراق

الصدر يدعو العشائر العراقية وباقي فئات الشعب للالتحاق بـ “الثورة”

اخر الاخبار

انهيار صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

اخر الاخبار

في يوم الأسطول الحربي ..بوتين يوقع بنود العقيدة البحرية الروسية الجديدة

اخبار العراق

موارد ميسان ترصد تصاريف المياه وتتابع جدول المراشنة وصولا الى حصة البصرة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

جمعية نساء بغداد تناقش زواج القاصرات والحرمان من الحقوق

اخبار العراق

الإطار التنسيقي يدعو للتظاهر عصر الغد قرب الخضراء

اخر الاخبار

انهيار صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

اخر الاخبار

في يوم الأسطول الحربي ..بوتين يوقع بنود العقيدة البحرية الروسية الجديدة

اخبار العراق

موارد ميسان ترصد تصاريف المياه وتتابع جدول المراشنة وصولا الى حصة البصرة

اخبار العراق

ميسان تدرج مشاريع خدمية ضمن قانون الامن الغذائي

اخر الاخبار

المعارضة مشروع مؤجل وفكرة صامتة

اخر الاخبار

المعارضة مشروع مؤجل وفكرة صامتة

اخر الاخبار

فوز ساحق للبريطاني جاك دينيس في السباق الأول للجائزة الكبرى للفورمولا إي لندن

اخر الاخبار

الجسمي يضيئ ليل عمّان مع الجمهور الأردني بحفل أسطوري

ثقافة وفنون

BTS تحضر أغنية لمونديال قطر 2022

اخر الاخبار

فائق الشيخ علي يهاجم احداث “البرلمان العراقي ” ويوصفه بـ “اقتراح غبي”

اخر الاخبار

عشائر العراق تجدد دعمها لفسطين وتوقع “وثيقة العهد”

اخر الاخبار

مارك زوكربيرغ يربح 21 مليون دولار .. والسبب منزله

اخر الاخبار

اسامة النجيفي يتحدث عن “حرب أهلية” وخيمة في العراق

اخر الاخبار

سائح ياباني ينهي جولة واسعة في تركيا على ظهر الحمار

اخر الاخبار

استبدال ثوب الكعبة المشرفة في أول دقائق العام الهجري الجديد