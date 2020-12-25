جمعية كربلائية تحصل على المركز الأول عربيا في مسابقة كويتية

جمعية كربلائية تحصل على المركز الأول عربيا في مسابقة كويتية

المستقلة / علي النصر الله /.. أعلنت جمعية السراج للمكفوفين في كربلاء، عن حصولها على المركز عربيا بعد ان نظمت جمعية المكفوفين الكويتية مسابقة (المدرب المتميز للمكفوفين).

وقال المدرب الدولي كرار صادق الغالبي في تصريح لــــ (المستقلة) حصلنا “على المركز الأول عربيا في مسابقة (المدرب المتميز للمكفوفين) الذي نظمته جمعية المكفوفين الكويتية، حيث مثلت جمعية السراج، الشبكة الوطنية لمنظمات المكفوفين في العراق “.

وأوضح أشترك “في المسابقة أكثر من 25 مدرب من ممثلي الوطن العربي “.

وأضاف قدمنا “خلال المسابقة حقيبة بعنوان (مخطط العيادة التمريضية في حل المشكلات الشخصية)، وهذا العنوان يقدم لأول مرة في عالم التنمية البشرية “.