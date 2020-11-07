جمعية عراقية تنظم الى المنظمة العالمية للبروتوكول (OMP) عضواً مؤسساً

المستقلة ..حصل رئيس جمعية العلاقات العامة العراقية الدكتور محمد الگريزي على عضو مؤسس للمنظمة ممثلاً عن العراق في المنظمة العالمية للبروتوكول (OMP)، والتي مقرها امريكا الجنوبية / الأرجنتين.

وتسعى المنظمة العالمية التي أسست في 24 تشرين الأول/اكتوبر 2020، بوصفها المنظمة الدولية الرئيسية بموجب البروتوكول العالمي-الارجنتين 2020، الى توطيد نفسها بوصفها مساحة تسعى الى بناء وتجاوز كل الحواجز الثقافية والجغرافية والايديولوجية والهوية في السعي الى تعزيز التواصل.

ومن اولوياتها: تعزيز المعرفة والتعليم والتدريب للاحتفال والبروتوكول عن طريق دفع تعزيز شبكات تيسر انشاء وتبادل المعرفة بين مختلف دول العالم ومناطق العالم ؛ وتعزيز الاهتمام بالتخصصات الشاملة التي تتحقق من اجل هذه المعرفة بالانضباط: علم الانثروبولوجيا، علم الاجتماع، علم النفس الاجتماعي، القانون (القوانين) والعلوم الاجتماعية، علوم الاتصال والعلاقات العامة، علم النفس، والجوانب الثقافية والهوية المتعلقة بتلك.

وفي الوقت نفسه سيعزز تطوير وتنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي ستكون لغاتها الرسمية الاسبانية والانجليزية والبرتغالية والتي من خلالها سيتمكن اعضائها من تقديم مراسلاتهم ودراساتهم المشاركة في مختلف المنشورات والطبعات الببليوغرافية المتعلقة بالاحتفال والبروتوكول و التعاون مع الاجهزة والمؤسسات الدولية، الوطنية، والاقليمية، والقطاع العام والخاص.

ويعد العراق عضواً في الهيئة التاسيسية، والتي يشارك في انشائها: المانيا ،الارجنتين،النمسا،بوليفيا،البرازيل، تشيلي،كولومبيا،كوستاريكا،كوبا،الاكوادور،مصر،السلفادور،اسبانيا،الولايات المتحدة،غواتيمالا،غينيا الاستوائية،هندوراس،المجر،الهند،إيطاليا،ليبيا،المغرب،المكسيك،هولندا،باراغواي،بيرو،بورتوريكو،جمهورية الدومينيكان،روسيا،سنغافورة،العراق،تنزانيا،اوروغواي،فنزويلا.