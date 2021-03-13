جمعية “تيرو للفنون” اللبنانية تُنافس على جوائز القمّة العالمية

المستقلة/- ترشّحت “جمعية تيرو للفنون ” اللبنانية، من خلال مشروعها “شبكة الثقافة والفنون العربية ACAN”، لجوائز القمّة العالمية لمجتمع المعلومات 2021 (WSIS Prizes)، وذلك من بين 1270 من المشاريع المقدَّمة من مختلف دول العالم، تم ترشيح 360 مشروعاً؛ 20 في كل فئة من فئات خط العمل الـ18 التابعة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، لمرحلة التصويت الجارية عبر الإنترنت.

وتعتبر مرحلة الاقتراع المرحلة الثالثة قبل الأخيرة من اختيار المشاريع الفائزة في فئات مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS 2021” المنظمة برعاية الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

وبحسب قوانين المسابقة، سيتم انتقاء المشاريع الخمسة الأعلى حصولاً على عدد من الأصوات عن كل فئة من فئات الجائزة الـ18، على أن تتم إحالتها على المرحلة الرابعة للتقويم النهائي من لجنة خبراء الاتحاد الدولي للاتصالات التي ستختار فائزًا واحدًا عن كل فئة.

وتعد هذه المسابقة، المنصة العالمية الوحيدة لتحديد وعرض قصص النجاح في تنفيذ خطوط العمل الـ 18، التي أقرّتها القمّة العالمية لمجتمع المعلومات المحددة في خطة عمل جنيف، ولإنشاء آلية فعالة لتقييم المشاريع والأنشطة التي تسخر قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دفع التنمية المستدامة، حيث سيتم توزيع 18 جائزة على كل خط عمل من أهداف التنمية المستدامة، وسيُكرّم الفائزون الـ18 أثناء حفل توزيع جوائز الأمم المتحدة لمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات في منتدى القمة لعام 2021 المقرر عقده خلال الفترة من 17-21 نيسان المقبل.

يُذكر أن «شبكة الثقافة والفنون العربية» وهي منصة إلكترونية مفتوحة تأسّست خلال أزمة جائحة كورونا بمبادرة من ناشطين ثقافيين بهدف تشبيك الأفراد والمؤسسات الثقافية والفنية، ومن أجل فتح صلة وصل وقنوات لتبادل الأحداث والمهرجانات، والخبرات والتجارب في الفنّ والثقافة في لبنان والمنطقة العربية وفتح جسور للتعاون من أجل التضامن الثقافي في ظل الأزمات الحالية .

وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب والمتطوعون والتي أسسها مؤسس “المسرح الوطني اللبناني المجاني” الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان من خلال التدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة تأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية ،وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم ، وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية، وعروض فرقة مسرح إسطنبولي.

ومن المھرجانات التي أسستها :مھرجان لبنان المسرحي الدولي، مھرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصیرة، مھرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، مھرجان لبنان المسرحي للحكواتي، مھرجان لبنان لمونودراما المرأة، مھرجان صور الموسيقي الدولي، مھرجان لبنان للرقص المعاصر، مھرجان أیام فلسطین الثقافیة، مھرجان تیرو الفني الدولي، مھرجان صور السينمائي للأفلام القصیرة، مھرجان المسرح الملحمي في النبطية .