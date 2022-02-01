جمعية تدعو برد دعوى قضائية رفعها امين بغداد ضد صحفي

المستقلة/- وصفت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين الدعوى القضائية التى رفعها امين بغداد ضد الصحفي ياسر عامر، الذى يعمل في قناة الرشيد الفضائية بأنها انتهاكا صارخا لقانون حقوق الصحفيين.

وشدد رئيس الجمعية إبراهيم السراج في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه  على “أن الدعوى باطلة  وتتعارض مع نص المادة 38من الدستور العراقي الذي كفل حرية الصحافة وحرية التعبير ومخالفة واضحة وصريحة لنصوص قانون حقوق الصحفيين” .

وأشار الى أن “وسائل الإعلام تمتلك الحق في توجيه انتقادات إلى أي مسؤول ومهما كان منصبه” .

وطالب السراج مجلس القضاء الأعلى بإيقاف الإجراءات القانونية ضد الصحفي ياسر عامر، منوها الى أن محكمة بداءة الرصافة قد حددت يوم 6/2/2022 موعدا للمرافعة.

ودعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف “الانتهاكات الخطيرة” التى يتعرض لها الصحفيون جراء ممارسة عملهم الصحفي ..

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

المصممة العالمية منال عجاج تضع بصمتها في دبي اكسبو 2020

اخر الاخبار

روسيا ترد على العقوبات الامريكية ..لن نتراجع

اخبار العراق

اعتقال عصابة نفذت سرقة 17 دراجة نارية في كربلاء

اخبار العراق

شرطة ميسان تسيطر على نزاع عشائري تسبب بمقتل 2 واصابة 7

اخبار العراق

لارتكابهم مخالفات قانونية ..وزير العدل يعزل ( 8 ) موظفين

اخبار العراق

بلاسخارت تزور الأهوار للاطلاع على نقص المياة والنمو السكاني

اخر الاخبار

كاثرين راسل تباشر مهام عملها مديرة تنفيذية جديدة لليونيسف

اخر الاخبار

كاثرين راسل تباشر مهام عملها مديرة تنفيذية جديدة لليونيسف

اخر الاخبار

حكومة الأغلبية الوطنية والواقع السياسي

اخبار مصر

قناة السويس تسجل أرقاما قياسية جديدة

اخر الاخبار

نهاية مأساوية لملكة جمال أميركا السابقة

اخر الاخبار

الصحة العالمية تحذر من خطر النفايات الناتجة عن معالجة جائحة كورونا

اخر الاخبار

طريقة لتحديد نقص فيتامين B12 دون اختبار

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخر الاخبار

نقابة الفنانين السوريين تهدد هؤلاء وتلجأ للقانون

اخر الاخبار

الكشف عن أسرار جديدة حول “فيروس كورونا” ستغير حياة العالم

اخر الاخبار

باريس بصدد نشر وثائق غير مسبوقة عن الثورة الجزائرية