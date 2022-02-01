جمعية تدعو برد دعوى قضائية رفعها امين بغداد ضد صحفي

المستقلة/- وصفت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين الدعوى القضائية التى رفعها امين بغداد ضد الصحفي ياسر عامر، الذى يعمل في قناة الرشيد الفضائية بأنها انتهاكا صارخا لقانون حقوق الصحفيين.

وشدد رئيس الجمعية إبراهيم السراج في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه على “أن الدعوى باطلة وتتعارض مع نص المادة 38من الدستور العراقي الذي كفل حرية الصحافة وحرية التعبير ومخالفة واضحة وصريحة لنصوص قانون حقوق الصحفيين” .

وأشار الى أن “وسائل الإعلام تمتلك الحق في توجيه انتقادات إلى أي مسؤول ومهما كان منصبه” .

وطالب السراج مجلس القضاء الأعلى بإيقاف الإجراءات القانونية ضد الصحفي ياسر عامر، منوها الى أن محكمة بداءة الرصافة قد حددت يوم 6/2/2022 موعدا للمرافعة.

ودعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف “الانتهاكات الخطيرة” التى يتعرض لها الصحفيون جراء ممارسة عملهم الصحفي ..