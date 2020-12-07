جمعية تدعو البرلمان للتحقيق في اغلاق قناة NRT

المستقلة .. دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين لجنة الاتصالات والإعلام البرلمانية والمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق رسمي في اغلاق قناة ان اى تي في محافظة السليمانية من قبل الأسايش.

ووصف رئيس الجمعية إبراهيم السراج اغلاق القناة بأنه ” انتكاسة لحرية الصحافة وحرية التعبير”.

وحملت الجمعية قوات الأسايش مسؤولية حماية الكوادر الصحفية القنوات الفضائية العاملة في السليمانية . .

واكد السراج أن ما يحدث في السليمانية هو “انتهاكات خطيرة ومحاولة لخنق حرية الصحافة وحرية التعبير ولمنع وسائل الإعلام من نقل ما يتعرض له المتظاهرون”.

واستغرب من سكوت المنظمات الدولية ازاء ما تتعرض له وسائل الإعلام في العراق.