جمعية تدعو البرلمان للتحقيق في اغلاق قناة NRT

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة .. دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين لجنة الاتصالات والإعلام البرلمانية والمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق رسمي في اغلاق قناة ان اى تي  في محافظة السليمانية من قبل الأسايش.

ووصف رئيس الجمعية إبراهيم السراج اغلاق القناة بأنه ” انتكاسة لحرية الصحافة وحرية التعبير”.

وحملت الجمعية  قوات الأسايش مسؤولية حماية الكوادر الصحفية القنوات الفضائية العاملة في السليمانية . .

واكد السراج أن ما يحدث في السليمانية هو “انتهاكات خطيرة ومحاولة لخنق حرية الصحافة وحرية التعبير ولمنع وسائل الإعلام من نقل ما يتعرض له المتظاهرون”.

واستغرب من سكوت المنظمات الدولية ازاء ما تتعرض له وسائل الإعلام في العراق.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

في حدث تاريخي.. البابا يزور العراق في آذار المقبل

اخر الاخبار

مصرف العطاء الاسلامي..يتصدر الشركات الخاسرة في بورصة العراق

اخر الاخبار

مصر : نار تخرج من باطن الأرض

اخر الاخبار

4 مليار جنيه أرباح للبورصة المصرية

اخر الاخبار

فيديو.. خلاف بين الفنانة درة ونائبة تونسية يتحول إلى ساحة القضاء

اخبار العراق

تلقيح أكثر من 18 ألف طفل في ميسان بلقاح شلل الأطفال

اخر الاخبار

شاهد : عراقي يتحول إلى نجم بعد شكوى إلى بايدن