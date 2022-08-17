جمعية : العراق جاء اولا باستيراد الحبوب التركية خلال شهر تموز 2022

المستقلة /- اعلنت جمعية مصدري البقول والبذور الزيتية والمنتجات التركية، يوم الأربعاء، أن العراق جاء اولا باستيراد الحبوب التركية خلال شهر تموز من العام الحالي 2022.

وقال رئيس الجمعية كاظم تايجي في تقرير، و تابعته المستقلة، إن “صادرات الحبوب التركية زادت بنسبة 31.4 في المائة في الفترة من كانون الثاني إلى تموز مقارنة بالعام الماضي 2021 لتصل إلى 6.26 مليارات دولار”، مبينا ان “الصادرات نمت بنسبة 22.4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 181.5 مليون دولار”

واضاف ان “العراق جاء اولا كأكبر مستورد للحبوب التركية خلال شهر تموز الماضي، ومن ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا والجزائر ثالثا “.

واشار الى ان “صادرات تركيا الإجمالية نمت بنسبة 19 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 لتصل إلى 144.4 مليار دولار”، لافتا الى ان “صادرات قطاع الزراعة زادت بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 18.79 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني إلى تموز، لتستحوذ على 13 في المائة من إجمالي صادرات البلاد”.

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