جمال كوجر :الحلبوسي لم يتسلم الموازنة ليرسلها الى اللجنة المالية

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المستقلة /سرى جياد/اكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يستلم الموازنة ليرسلها الى اللجنة المالية. 

وقال كوجر ان رئاسة البرلمان تريد أن يكون هناك توافق على القانون قبل استلامه تجنبا للمقاطعات ،مضيفا ان الحلبوسي قد طرح في جلسة الرئاسات الثلاث مع القوى السياسية لايوجد إستعداد لتسلم موازنة غير متفق عليها سياسيا.

مبينا ان الموازنة تواجه عقبات كثيرةو اعتراضات بدون التوافق السياسي ولايريد تكرار ماحدث بقانون العجز المالي من مقاطعات مع مكونات او الشعور بالغبن.

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