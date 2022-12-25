جمال الكربولي يشن هجوما لاذعا على بلاسخارت

المستقلة / متابعة /- شن رئيس حزب الحل ، جمال الكربولي هجوما لاذعا على ممثلة الامم المتحدة في بغداد جينين بلاسخارت ، معتبرا انها شريكة بكل الكوارث التي تجري في العراق .

وقال الكربولي في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد : ان العراقيين قد سئموا من ممثلة الامم المتحدة وهي تتظاهر بدور الحريصة عبر زياراتها الاستعراضية والانتقائية لبعض المسؤولين ، بينما تتغاضى عن انتهاكات حقوق الانسان داخل السجون ، مشددا على انها لم تدن انتهاكات لجنة ابو رغيف السادية.

واكد ، ان بلاسخارت تتغاضى ايضا الانتهاكات التي تساهم في عرقلة عودة النازحين الى مدنهم ، لا بل انها لم تدن انتهاكات لجنة ابو رغيف السادية .

وشدد الكربولي وهو الذي كان احد ضحايا لجنة ابو رغيف ، على ان التسابق بين بلاسخارت والسفيرة الامريكية في بغداد على زيارة رؤوس الفساد لا يمكن تفسيره الا انها شريكة بكل الكوارث التي تجري في العراق ، مشددا على ان سكوتها عن تلك الجرائم كان مقابل ثمن .

وختم الكربولي تغريدته بـ هشتاغ : ايد المنظمة بالدهن

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