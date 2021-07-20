جلطة دماغية تنهي حياة بطل كمال أجسام عراقي

المستقلة/- توفي بطل العراق لكمال الاجسام صلاح حسين إثر إصابته بجلطة دماغية في محافظة السليمانية.

وقال الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام في بيان رسمي “ينعى رئيس الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام فائز عبد الحسن وأعضاء اتحاد بناء الاجسام وفاة البطل الدولي لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام صلاح حسين اثر جلطة دماغية في محافظة السليمانية”.

وكان صلاح قد حصل على المركز الثالث في بطولة العراق التي اختتمت قبل ثلاثة أيام فقط.

يشار إلى أن صلاح حسين من مواليد النجف وحصل على مراكز متقدمة في البطولات التي شارك فيها على الصعيد المحلي والقاري.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

قرار بيريز يصدم جماهير ريال مدريد

رياضية

جلطة دماغية تنهي حياة بطل كمال أجسام عراقي

اخر الاخبار

رئيس الوزراء التونسي يقيل وزير الصحة ويكلف آخر

ثقافة وفنون

صور.. إنطلاق عرض مسرحية “كوكو شانيل” لـ شريهان

اخبار العراق

العراق .. تشيع جنازات ضحايا هجوم “ليلة الأضحى” الدامي

اخبار مصر

مصر.. بلاغ عاجل من علاء وجمال مبارك يكشف مفاجآت صادمة

اخر الاخبار

 مهاجمة رئيس مالي بالسكين اثناء صلاة العيد

اخر الاخبار

 مهاجمة رئيس مالي بالسكين اثناء صلاة العيد

اخر الاخبار

الصين تنفي اتهامات بوقوفها خلف هجمات سيبرانية استهدفت مايكروسوفت

اخر الاخبار

فيلم “بنات الشمس” يفتتح مهرجان “موسكو” للسينما الكردية بدورته الاولى في روسيا

اخبار العراق

اليونسيف : تفجير مدينة الصدر تذكير مروع بالعنف الذي يواجهه أطفال العراق

اخبار العراق

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بمدينة الصدر

اخر الاخبار

إلهام الفضالة تحسم الجدل.. هل زوجها شهاب جوهر متزوج أم مطلق؟

اخبار العراق

العراق ..  30 قتيلًا و50 مصابًا حصيلة حادث تفجير الصدر 

اخر الاخبار

شاهد : قصف صاروخي أثناء صلاة العيد في العاصمة كابول

اخبار العراق

ارتفاع حصيلة انفجار مدينة الصدر إلى 35 قتيلاً و57 جريحاً

اخر الاخبار

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز