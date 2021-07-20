جلطة دماغية تنهي حياة بطل كمال أجسام عراقي

المستقلة/- توفي بطل العراق لكمال الاجسام صلاح حسين إثر إصابته بجلطة دماغية في محافظة السليمانية.

وقال الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام في بيان رسمي “ينعى رئيس الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام فائز عبد الحسن وأعضاء اتحاد بناء الاجسام وفاة البطل الدولي لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام صلاح حسين اثر جلطة دماغية في محافظة السليمانية”.

وكان صلاح قد حصل على المركز الثالث في بطولة العراق التي اختتمت قبل ثلاثة أيام فقط.

يشار إلى أن صلاح حسين من مواليد النجف وحصل على مراكز متقدمة في البطولات التي شارك فيها على الصعيد المحلي والقاري.