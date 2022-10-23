جلسة معلوماتية للمرأة في وزارة الداخلية عن قضايا الاسرة

المستقلة/- رحيم الشمري/..ركزت جلسة معلومات متخصصة عن قضايا الاسرة عقدت في وزارة الداخلية ، ضمن سلسلة محاضرات وندوات وجلسات توعوية تثقيفية  تقوم بها دائرة العلاقات والإعلام مع منظمات المجتمع المدني والصحفيين .

وركزت الجلسة التي اقيمت في قاعة الشهيد العقيد علي جاسم للتنمية البشرية وتعزيز المهارات الاعلامية بدائرة العلاقات والاعلام ،  بالتعاون مع منظمة (WDTC) على قضايا الاسرة ، بمشاركة الملاك النسوي العامل في الدائرة وعدد الضابطات والمنتسبات بمديرية حماية الاسرة والطفل .

و قسمت الجلسة على محورين ، الاول تخص الجانب النفسي والاجتماعي للباحثة تقوى سعد ، قدمت شرح مفصل عن الاثر النفسي والاجتماعي للحالات التي ترد الى الشرطة المجتمعية وكذلك حماية الاسرة ، والمحور الثاني للمحامية منى جعفر عن رؤية تخصصية عن اهم النقاط التي يُفترض ان تتوفر في عملية ادارة الحالة ، واستقبالها وفقاً للقانون والضوابط المعمول بها .

وتهدف النشاطات المشتركة بين وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الدائرة ، ضمن خطة لتعزيز المهارات وتغذية المعرفة والمعلومات والبيانات لعناصر الوزارة ،  وتهدف منظمة WTDC المتخصصة بالاهتمام بالأرامل والايتام ، اسناد العناصر النسوية العاملة في تشكيلات وزارة الداخلية الخدمية والامنية والانسانية ، ومنحهم بيانات ومعلومات استقصائية حديثة ، تطبق في دول منطقة الشرق الاوسط ، وتصل لمستوى امكانيات الشرطة الدولية في العالم .

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