جلسة حوارية عن مسارات التضامن الإنساني في العراق

المستقلة/- نظمت جمعية العلاقات العامة العراقية/ايبرا، ومنظمة تكوين للديمقراطية والشباب، ومنظمة التواصل ومناهضة العنف، وبالتعاون مع مركز رواق بغداد للسياسات العامة، امس الأربعاء، جلسة حوارية بعنوان:” تساؤلات عن التضامن الإنساني في العراق “، وبحضور نخبة من الأكاديميين، والشباب الواعي، والصحفيين، في قاعة مركز رواق بغداد-العرصات.

وتحدث رئيس جمعية العلاقات العامة العراقية الدكتور محمد الگريزي عن المسارات الأممية للتضامن الإنساني، والتي تؤكد على وحدتنا في إطار التنوع، وتذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها في الاتفاقات الدولية، مع رفع مستوى الوعي العام بأهمية التضامن، وتشجيع النقاش بشأن سبل تعزيز التضامن لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك القضاء على الفقر.

فيما أشارت السيدة سلامات يوسف، إلى مفهوم العنصرية وفق نظرة نقدية حول التنوع العرقي والاثني البشري)، وان العنصرية ليست فطرية لكنها موروثة وعابرة للأجيال: على الرغم من الاتفاق على أن العنصرية لا يمكن أن تكون فطرة إنسانية، وأن الشخص العنصري إنما يكتسب هذه السمة من خلال التربية والتعليم والتفاعل مع أعراف البيئة التي يحيى بها؛ إلّا أن العنصرية من السمات الموروثة اجتماعياً، بمعنى أنها تنتقل من جيل إلى جيل.

وأوضح الدكتور عمر الرفاعي، معوقات ونتائج الشراكات المجتمعية، وان الشراكة المجتمعة لا تقتصر على الأفراد فقط أو جماعات معينة أو المؤسسات داخل المجتمع، بل تضم هذه الفئات جميعًا، ومن أهم المجالات التي تشتمل على مفهوم المشاركة المجتمعية هي:المجال التعليمي، والاجتماعي، والسياسي، والثقافي.

إدار الجلسة الحوارية دريد توفيق، وقد تفاعل الحاضرون مع ما عُرض في الجلسة الحوارية، وأبدوا ملحوظاتهم ومداخلاتهم التي أغنتها وأسهمت في اتساع أفقها.