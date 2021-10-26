جلسة تشاورية لنبذ خلافات الاندية الرياضية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. نظمت مديرية شباب ورياضة كربلاء، اليوم الثلاثاء، جلسة تشاورية لرؤساء الاندية الرياضية في المحافظة لنبذ الخلافات فيما بينهما .

وقال مدير الشباب والرياضة في كربلاء وليد تركي في تصريح لــــ ( المستقلة ) حسب “توجيهات المحافظ نصيف الخطابي وبإشراف المستشار الرياضي حكمت عبد حسون احتضنت المديرية جلسة تشاورية لرؤساء الاندية الرياضية لتقريب وجهات النظر ونبذ الخلافات فيما بينهما والعمل لمصلحة رياضة المحافظة “.

وأضاف تم “خلال الجلسة مناقشة بعض الأمور التي كانت نقطة اختلاف ما بين رؤساء الاندية ، وكذلك التحضير لانتخاب منصب رئيس الاتحاد الذي مازال شاغرا لغاية الآن ” .