جلسة الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية .. هل تفك الانسداد السياسي ؟

المستقلة/- بعدما حدّد مجلس النواب العراقي يوم الخميس 13 تشرين الأول/أكتوبر، موعدا لانعقاد جلسةً انتخاب رئيس الجمهورية، حسب البيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان الثلاثاء، وذلك بعد عام من شلل سياسي أعقب انتخابات برلمانية مبكرة.

يتقدم سؤال هل ستكون هذه الجلسة المنطلق لفك الانسداد السياسي( المصطلح الذي يتداوله السياسيون والاعلام في العراق، لوصف الازمة السياسية الحالية)؟

وأشار بيان الحلبوسي الى أن جدول الأعمال جلسة الخميس سيكون “من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية”.

ويأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد يوم من لقاء جمع وفد يمثل تحالف اطار الدولة، ضم بين أعضائه المرشح لتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

وكانت الانتخابات التشريعية قد جرت بتوقيت مبكر بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضا لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف العام 2019.

لكن رغم مرور عام على اعلان نتائج الانتخابات، فشلت أطراف الأزمة في التوصل لاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء.

وأثارت النتائج التي اسفرت عن تقدم الكتلة الصدرية بشكل كبير على بقية الكتل السياسية الأخرى احتجاجات واتهامات بالتزوير من قبل الأحزاب الشيعية التي تجمعت في تحالف اطلق عليه ” الاطار التنسيقي” ومع استمرار تعطيل البرلمان وتدخلات المحكمة الاتحادية التي اشترطت تحقق نصاب الثلثين لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهوري، طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من نواب التيار البالغ عددهم 72 نائبا تقديم استقالاتهم، الخطوة التي استغلها اطار التنسيقي ليملأ المقاعد الشاغرة بمرشحيه ما أعطاه اغلبية مريحة في البرلمان.

ولكن بقي منصب رئيس الجمهورية العائد إلى الأقلية الكردية،قائما بسبب الخلافات بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث يصر كلا منهما على المرشح الذي تقدم به، في الوقت الذي ترغب الأطراف الأخرى بالتقدم بمرشح متفق عليه من الجميع.

وانحصرت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية بين الرئيس الحالي ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويفترض أن يكون انتخاب الرئيس خطوةً أولى باتجاه تعيين رئيس للحكومة تختاره الكتلة الأكبر في البرلمان.

وحتى الآن، لا تزال الخلافات قائمةً كذلك بين القطبين السياسيين الشيعيين أي الإطار التنسيقي والتيار الصدري.

من جهته يدعو مقتدى الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يطالب الإطار التنسيقي، بتشكيل حكومة جديدة قبل التوجه لإجراء انتخابات.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد قالت في بيان الاثنين إنه “يتعيّن على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوارٍ دون شروط مسبقة”. ودعت ساسة البلاد إلى “الاتفاق بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة”.