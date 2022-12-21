جسور السد الترابي لهور الحوزيرة تصل مراحلها الأخيرة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلن مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة عن وصول الأعمال الحديدية إلى مراحل متقدمه في الجسور التي يجري تنفيذها حاليا على السدة الحدودية مع ايران.

وذكر بيان ان العمل وصل الى مراحلة الأخيرة بإشراف ومتابعه يومية من قبل الكوادر الهندسية في إدارة مشاريع اهوار ميسان حيث يجري العمل حاليا في الروافد الطولية لجميع الجسور .

واشار الى استئناف العمل في مشاريع إنشاء ثلاثة جسور ضمن السد الترابي في هور الحويزة جنوبي شرق المحافظة بهدف حصر المياه في الاهوار وتجنب الموجات الفيضانية المحتمل ورودها من الجانب الإيراني.

واوضح ان الاعمال تنفذ باشراف كوادر وزارة الموارد المائية وبمتابعة من قبل المركز العام لانعاش الاهوار وسيتم تشييد ثلاثة جسور مختلفة الأطوال.